Montreux (AFP) Bundesaußenminister Frank-Walter Steinmeier (SPD) hat die tödliche Gewalt in der ukrainische Hauptstadt Kiew verurteilt. Es seien "fürchterliche Botschaften, die uns in der Nacht erreicht haben", sagte Steinmeier am Mittwoch am Rande der internationalen Syrien-Konferenz im schweizerischen Montreux. Er "verstehe eine frustrierte Opposition, die seit Tagen und Wochen spürt, dass sich nichts bewegt". Bei gewaltsamen Zusammenstößen zwischen proeuropäischen Gegnern der ukrainischen Regierung und der Polizei waren in Kiew zuvor zwei Demonstranten erschossen worden.

