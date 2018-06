Brüssel (AFP) Deutschland leidet einer neuen Studie zufolge nicht allein unter steigenden Energiepreisen. Die Strom- und Gaspreise für europäische Verbraucher seien von 2008 bis 2012 im Schnitt "beträchtlich" angestiegen, erklärte die EU-Kommission am Mittwoch in Brüssel. Die Steigerung habe in den meisten EU-Ländern höher gelegen als die Inflationsrate. Den Angaben zufolge kletterten die Strompreise für Privatkunden jährlich um vier und die Gaspreise um drei Prozent.

