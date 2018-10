Brüssel (AFP) Nach dem Tod von zwei Demonstranten bei den gewaltsamen Zusammenstößen zwischen Regierungsgegnern und der Polizei in der Ukraine hat die EU-Außenbeauftragte Catherine Ashton ein "sofortiges" Ende der Gewalt gefordert. "Ich verurteile strengstens die gewaltsame Eskalation der Geschehnisse in Kiew in der vergangenen Nacht, die zu Todesfällen führten", erklärte Ashton am Mittwoch in Brüssel. Dies sei "ein Grund für extreme Besorgnis".

