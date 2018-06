Frankfurt/Main (dpa) - Immer mehr Deutsche nutzen Kreditkarten zum Bezahlen. Wie der Anbieter Visa berichtete, stieg die Zahl der Kunden, die Einkäufe mit Kreditkarten bezahlen, im vergangenen Jahr von 500 000 auf 1,7 Millionen.

"Damit können sie bequem, schnell und sicher im Handel bezahlen", sagte Deutschlandchef Ottmar Bloching.

Insgesamt haben deutsche Verbraucher mehr als 46 Millionen Bank- und Kreditkarten von Visa Europe. 2013 seien 1,1 Millionen neue Visa Karten (plus 6 Prozent; gesamt: 16,7 Mio. Karten) und 7 Millionen V PAY Bankkarten (plus 39 Prozent; gesamt: 25 Mio. Karten) an Kunden ausgegeben worden. Dazu kommen 4,6 Millionen Visa Plus Karten.

