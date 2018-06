Paris (AFP) Nach der Enthüllung einer Liebesaffäre von Frankreichs Staatschef François Hollande hat dessen langjährige Lebensgefährtin Valérie Trierweiler Zuspruch von einer Leidensgenossin erfahren: Die frühere Première Dame Bernadette Chirac drückte der Journalistin am Mittwoch "Anteilnahme an ihrer Traurigkeit" aus. "Ich habe ihr eine kleine Nachricht geschrieben", sagte die 80-jährige Ehefrau von Ex-Staatschef Jacques Chirac, der für seine zahlreichen Seitensprünge bekannt war, dem Sender Europe 1. Sie habe auch die Hoffnung geäußert, dass "alles sehr schnell wieder in Ordnung kommt".

