Natal (SID) - Brasiliens Staatspräsidentin Dilma Rousseff hat im Beisein von FIFA-Generalsekretär Jerome Valcke am Mittwoch das WM-Stadion in Natal feierlich eingeweiht. In der 210 Millionen Dollar teuren "Arena das Dunas" finden bei der Endrunde der Fußball-Weltmeisterschaft 42.000 Zuschauer Platz, vier Begegnungen sollen in dem Neubau ausgetragen werden. Einen Tag nach der harschen Kritik am WM-Spielort Curitiba durch Valcke konnte der WM-Gastgeber damit einen wichtigen Erfolg vermelden.

"Heute eröffne ich die Arena das Dunas in Natal. Dies bringt uns einen Schritt näher an die Weltmeiserschaft", schrieb Rousseff, die sich am Donnerstag mit FIFA-Präsident Joseph S. Blatter in Zürich traf, via Twitter. Auch Valcke zeigte sich nach seinem Besuch zufrieden: "Die Fans werden diesen einzigartigen Bau lieben."

Landesweit sind die Arbeiten an den WM-Stadien in den vergangenen Monaten mehrfach ins Stocken geraten, auf drei Baustellen (Sao Paulo, Brasilia und Manaus) gab es Todesopfer, die Kosten für die ambitionierten Projekte explodierten.

Erst am Dienstag hatte Valcke nach einem Besuch des Stadions in Curitiba Alarm geschlagen. "Ohne Stadion können wir kein Spiel austragen, die Situation hat einen kritischen Punkt erreicht", sagte Valcke: "Wir hoffen deshalb, dass unsere Gespräche mit der Landesregierung und dem Stadtrat von Curitiba die gewünschten Ergebnisse bringen, damit die Stadt nicht als WM-Spielort gestrichen wird", erklärte er auf der Pressekonferenz nach der Stadionbesichtigung. Jede Deadline, die die FIFA gesetzt habe, sei missachtet worden. Die Arena soll zu 90 Prozent fertiggestellt sein.