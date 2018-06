Mönchengladbach (SID) - Fußball-Bundesligist Borussia Mönchengladbach ist unter bestimmten Voraussetzungen bereit, Edelreservist Luuk de Jong ziehen zu lassen. "Wenn eine Situation entstehen würde, von der alle profitieren, sind wir die Letzten, die sich dagegen verwehren", sagte Sportdirektor Max Eberl im SID-Interview vor dem Rückrundenauftakt am Freitag (20.30 Uhr/ARD und Sky) gegen Champions-League-Sieger Bayern München.

Der mit zwölf Millionen Euro teuerste Einkauf in der Gladbacher Vereinsgeschichte ist in der Hinrunde über Kurzeinsätze nicht hinausgekommen. "In der Vorbereitung hat sich herausgestellt, dass Kruse und Raffael sehr gut miteinander harmonieren. Das war zum Nachteil für de Jong. Er ist noch nicht so angekommen, wie wir und er uns das vorgestellt haben", sagte Eberl über den Niederländer, der seit 2012 beim fünfmaligen deutschen Meister unter Vertrag steht.

Englische Medien spekulierten zuletzt über ein Tauschgeschäft von de Jong gegen den Ex-Freiburger Papiss Demba Cissé von Newcastle United. An Spekulationen beteilige er sich nicht, so Eberl.