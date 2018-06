Mailand (SID) - Die Aufbruchstimmung beim AC Mailand ist drei Tage nach dem Debüt von Neu-Trainer Clarence Seedorf bereits wieder dahin: Der fünfmalige Fußball-Pokalsieger Milan, der als Tabellenelfter seinen Ansprüchen in der Serie A weit hinterherhinkt, verlor am Mittwoch im Viertelfinale der Coppa Italia nach einer völlig enttäuschenden Leistung gegen den Tabellen-15. Udinese Calcio 1:2 (1:1).

Nach der Führung durch Nationalstürmer Mario Balotelli (6.) lief bei den Rossoneri nichts mehr zusammen. Den Ausgleich erzielte Luis Muriel per Foulelfmeter (41.), für den Siegtreffer sorgte Nicolas Lopez (77.). Seedorf sah nach seinem gelungenen Einstand am Sonntag gegen Hellas Verona (1:0) einen lethargischen Auftritt seiner Mannschaft, die besonders in der Abwehr und im Aufbauspiel große Probleme hatte.