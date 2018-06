Washington (dpa) - Tausende Menschen haben in Washington gegen das Recht auf Abtreibung demonstriert. Trotz der Eiseskälte nahmen Bürger aus dem ganzen Land an einer Kundgebung im Stadtzentrum teil und zogen zum Obersten Gerichtshof. Der "March for Life" wird seit 1973 im Januar veranstaltet - stets am Jahrestag der Entscheidung des Supreme Court, Abtreibung als verfassungsmäßiges Recht festzuschreiben. Papst Franziskus sendete über Twitter einen Gruß: "Ich schließe mich dem "March for Life" mit meinen Gebeten an.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.