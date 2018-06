Doha (SID) - Die deutschen Golfprofis Marcel Siem und Martin Kaymer haben einen soliden Auftakt in das Turnier der Europa-Tour in Doha/Katar hingelegt. Siem (Ratingen) spielte am ersten Tag auf dem Par-72-Kurs eine 69 und belegte den geteilten 27. Platz, Kamyer (Mettmann) benötigte 70 Schläge und liegt wie Youngster Dominic Foos (Karlsruhe) auf dem geteilten 43. Rang. Maximilian Kieffer (Düsseldorf) erwischte mit einer 73er-Runde dagegen einen schwachen Start und teilt sich nur den 86. Platz.

Bei der mit 2,5 Millionen Dollar dotierten Veranstaltung führt der Südafrikaner George Coetzee mit 64 Schlägen.