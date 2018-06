Herning (SID) - Weltmeister Spanien ist Gastgeber Dänemark ins Halbfinale der Handball-EM gefolgt. Die Iberer siegten am Mittwoch im dritten Spiel der Hauptrunde gegen Mazedonien locker 33:22 (22:12) und treffen in der Vorschlussrunde am Freitag (21.00 Uhr) im Top-Duell auf Frankreich. Der Olympiasieger unterlag am Abend Schweden mit 28:30 (16:14), hatte die Gruppe aber bereits zuvor für sich entscheiden.

Im anderen Halbfinale trifft Dänemark, das gegen Island 32:23 (17:13) gewann, am Freitag (18.30 Uhr) auf Kroatien. Das Team von Trainer Slavko Goluza bezwang Polen 31:28 (14:15) und sicherte sich damit Platz zwei in der Gruppe. Ebenfalls am Mittwoch siegte Russland gegen Weißrussland 39:33 (23:17), Österreich bezwang Ungarn 25:24 (9:13).