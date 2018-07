Rom (AFP) Die italienische Polizei hat einen Großeinsatz gegen die neapolitanische Mafia geführt. Bei dem Schlag gegen die Camorra wurden am Mittwoch insgesamt 90 Haftbefehle erteilt sowie dutzende Restaurants, Bars und Geschäfte unter Zwangsverwaltung gestellt, wie die Sicherheitskräfte mitteilten. Ein 43-jähriger Unternehmer beging demnach Selbstmord, als die Polizei zu seiner Festnahme in seiner Wohnung in Rom anrückte.

