Tokio (AFP) Ein japanisches Walfang-Schiff hat ein Halal-Zertifikat erhalten, wonach die Schlachtung der Meeressäuger auf ihm gemäß den muslimischen Vorschriften erfolgt. Das Fabrikschiff "Nisshin Naru" habe das Siegel bekommen, nachdem Sonderinspekteure das Schiff in Hiroshima besichtigt hätten, sagte ein Sprecher des Eigners, Kyodo Senpaku, am Mittwoch der Nachrichtenagentur AFP. Demnach wiesen die Inspekteure die Arbeiter auf dem Walfänger an, das Desinfektionsmittel für die Hände auszutauschen, um sicherzustellen, dass es keine Berührung mit Alkohol gebe.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.