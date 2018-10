Hannover (AFP) Im Korruptionsprozess gegen den früheren Bundespräsidenten Christian Wulff vor dem Landgericht Hannover soll Ende Februar das Urteil fallen. Der Vorsitzende Richter der 2. Großen Strafkammer, Frank Rosenow, sagte am Mittwoch zur weiteren Terminplanung, das Gericht wolle am 6. Februar über noch offene Beweisanträge entscheiden und am 20. Februar die Beweisaufnahme schließen. Für den 27. Februar strebt Rosenow dann die Urteilsverkündung an.

