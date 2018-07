Das Bundeskabinett wird am Donnerstag über die Pläne von Vizekanzler Sigmar Gabriel (SPD) zu Einschnitten bei der Ökostromförderung entscheiden. Während der Klausurtagung des Kabinetts im brandenburgischen Meseberg werden Gabriels Reformvorschläge diskutiert. Der Wirtschaftsminister will die durchschnittliche Vergütung für neue Ökoenergie-Anlagen von derzeit 17 auf 12 Cent je Kilowattstunde verringern. Diese Maßnahmen sollen auch die Strompreisentwicklung dämpfen.



Ziel der zweitägigen Klausurtagung ist es, das Jahresprogramm der Regierung für 2014 festzulegen. Bundeskanzlerin Angela Merkel stellte sich hinter die Vorschläge Gabriels für eine Reform des Erneuerbare-Energien-Gesetzes (EEG). "Das ist ein Projekt der gesamten Regierung", sagte die Kanzlerin.

Vor Schloss Meseberg demonstrierten Aktivisten von Umweltverbänden gegen die geplanten Einschnitte bei der Ökostrom-Förderung. Sie befürchten, dass die Energiewende hierdurch und durch die geplante Begrenzung des Windstromausbaus ausgebremst würde.

Ein weiteres Thema auf der Tagung ist die Rentenpolitik. Merkel sagte, es gehe es um die Frage der Gerechtigkeit zwischen den Generationen. Die Koalition plant eine Ausweitung der Mütterrenten sowie eine abschlagsfreie Rente ab 63 für langjährig Versicherte. Als weitere zentrale Beratungsthemen nannte Merkel das Ziel "solider Finanzen" sowie die Rolle Deutschlands und Europas in der Welt.



Gabriel widersprach Berichten über einen schlechten Start der Koalition. Es sei jetzt die Aufgabe des gesamten Kabinetts, "alles gemeinsam zu tragen".

Im außenpolitischen Teil der Beratungen dürfte es in Meseberg um die Konflikte in Syrien, die Krise in der Ukraine und um den deutschen Beitrag zu dem bevorstehenden EU-Einsatz in Zentralafrika gehen. Außenminister Frank-Walter Steinmeier (SPD) wird wegen seiner Teilnahme an der Syrien-Konferenz in Montreux frühestens am Mittwochabend in Meseberg erwartet.