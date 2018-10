Im schweizerischen Montreux beginnt nach monatelangen Vorbereitungen heute eine Friedenskonferenz für Syrien. An den Gesprächen nehmen Vertreter der Assad-Regierung in Damaskus, der Opposition sowie ausländische Diplomaten teil.



Ziel ist es, den seit fast drei Jahren andauernden Konflikt mit mehr als 130.000 Toten und Millionen Flüchtlingen zu beenden. Die eigentlichen Verhandlungen über einen Waffenstillstand und die Bildung einer Übergangsregierung sollen zwei Tage später am Sitz der Vereinten Nationen in Genf beginnen.



Der UN-Generalsekretär Ban Ki Moon leitet die Eröffnungskonferenz in Montreux. Auch der syrische Außenminister Walid al-Muallim und Oppositionschef Ahmed al-Dscharba sollen das Wort ergreifen. Beobachter bezeichneten die Verhandlungen als letzte Chance der internationalen Diplomatie in dem Konflikt. Am eintägigen Auftakt nehmen Vertreter von etwa 40 Staaten teil, darunter Bundesaußenminister Frank-Walter Steinmeier (SPD) sowie US-Außenminister John Kerry. Der russische Außenminister Sergej Lawrow wird ebenfalls erwartet.



Nach russischer Einschätzung werden sich die Friedensgespräche über mindestens eine Woche erstrecken. "Die erste Verhandlungsrunde dauert zwischen sieben und zehn Tagen", zitierte die Agentur Interfax einen namentlich nicht genannten Diplomat. Nach einer kurzen Pause werde es wahrscheinlich weitere Gesprächsrunden geben. Westliche Diplomaten erwarten keine schnellen Erfolge.

Steinmeier erwartet keinen "großen Friedensdurchbruch"

Der deutsche Außenminister Steinmeier warnte vor zu großen Erwartungen an die Konferenz. Kurzfristig werde es keinen Durchbruch geben, sagte er der Westdeutschen Allgemeinen Zeitung. Das Blutvergießen finde kein Ende, und die Lage sei unverändert dramatisch. Nach einem Treffen mit seinem französischen Amtskollegen Laurent Fabius in Paris sagte er: "Wir müssen vorsichtig sein mit den Erwartungen. Es wird nicht den großen Friedensdurchbruch geben."

Die Verhandlungen und die Zerstörung des Chemiewaffen-Arsenals des Landes waren auch Thema eines Telefonats zwischen den Präsidenten der USA und Russlands, Barack Obama und Wladimir Putin. Einzelheiten zu dem Gespräch wurden weder in Washington noch in Moskau bekanntgegeben.

Kurz vor Beginn der Friedensberatungen hatten Menschenrechtler schwere Folter- und Mordvorwürfe gegen das Regime von Präsident Baschar al-Assad erhoben. Zudem wurde der Auftakt der Konferenz vom Streit um die Ein- und spätere Ausladung des Irans belastet.

Der britische Guardian und der US-Nachrichtensender CNN berichteten, dass 11.000 Gefangene gequält und getötet worden sein sollen. Die neuen Vorwürfe gegen die Regierung Assad stützen sich auf Tausende Bilder eines ins Ausland geflüchteten syrischen Polizei-Fotografen und deuten auf die systematische Folterung und massenhafte Tötung von Gefangenen hin.

Grundlage der neuen Friedensgespräche in der Schweiz ist der Genf-1-Kompromiss vom Juni 2012, der nie umgesetzt wurde. Er sieht eine Waffenruhe, die Freilassung politischer Häftlinge sowie die Bildung einer Übergangsregierung unter Beteiligung der Opposition vor.