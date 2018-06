Rom (dpa) - Papst Franziskus hat an die Syrien-Friedenskonferenz in der Schweiz appelliert, entschlossen einen Weg der Versöhnung, der Eintracht und des Wiederaufbaus in dem Bürgerkriegsland zu suchen.

Alles sollte unternommen werden, was die Waffen in Syrien endlich zum Schweigen bringe und den Konflikt dort beende, der schon zu viel Leid gebracht habe, sagte Franziskus nach der Generalaudienz auf dem Petersplatz. Alle in Syrien sollten an einem Weg zum Frieden arbeiten können und in dem jeweils anderen nicht den Feind sehen. Der Papst hatte mehrfach zu einer friedlichen Syrien-Lösung aufgerufen.