Cottbus (SID) - Stabhochspringer Björn Otto hat das Internationale Hallenmeeting in Cottbus gewonnen. Der Olympiazweite aus Köln kam am Mittwoch bereits mit dem ersten Sprung auf eine Höhe von 5,60 Meter und setzte sich vor dem Griechen Konstadinos Filippidis und Alhaji Jeng aus Schweden (beide 5,50 m) durch. An der Norm von 5,75 m für die Hallen-WM im polnischen Sopot (7. bis 9. März) scheiterte Otto in drei Versuchen.

Im Hochsprung steigerte Marie-Laurence Jungfleisch (Tübingen) ihre Hallen-Bestmarke auf 1,96 m und landete auf dem zweiten Platz. Der Sieg ging an die spanische Europameisterin Ruth Beitia (1,98 m).