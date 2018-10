New York (dpa) - Zwei Sängerinnen der kremlkritischen Punkband Pussy Riot werden am 5. Februar bei einem Benefizkonzert von Amnesty International in New York auftreten. Das teilten die Organisatoren mit. Maria Aljochina und Nadeschda Tolokonnikowa sollen bei der Veranstaltung "Bringing Human Rights Home" neben Künstlern wie Lauryn Hill, Imagine Dragons und Colbie Caillat auf der Bühne stehen. Die beiden Aktivistinnen wurden wegen "Rowdytums aus religiösem Hass" zu zwei Jahren Lagerhaft verurteilt und kurz vor Haftende Ende Dezember begnadigt.

