Los Angeles (dpa) - Der US-Regisseur Quentin Tarantino (50) ist sauer, weil der Drehbuchentwurf zu seinem Film "The Hateful Eight" in Hollywood durchgesickert ist.

"Ich bin sehr, sehr deprimiert", sagte Tarantino am Dienstag dem Branchen-Portal Deadline.com. Der Filmemacher droht sogar damit, das Western-Projekt auf Eis zu legen. "Ich habe es sechs Leuten gegeben. Wenn ich denen nicht vertrauen kann, habe ich keine Lust, den Film zu machen." Er wolle den Stoff nun zunächst als Buch veröffentlichen und dieses in einigen Jahren verfilmen. Der zweifache Oscar-Gewinner ("Pulp Fiction", "Django Unchained") vermutet, dass Schauspieler-Agenten sein Drehbuch weitergegeben haben könnten. Er fühle sich betrogen.