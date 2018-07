Schwerin (dpa) - Im Prozess um den gewaltsamen Tod einer Joggerin aus Lübeck wird im Landgericht Schwerin das Urteil erwartet. Die Richter müssen darüber befinden, ob sich der 46-jährige Angeklagte des Mordes schuldig gemacht hat.

Er soll die 29-Jährige am Morgen des 7. Juli 2013 in einem Wald bei Lübeck angegriffen und mit einem Messerstich in den Hals getötet haben. Der ebenfalls aus Lübeck stammende Mann hatte lange geschwiegen und erst zum Ende des Prozesses die Attacke zwar zugegeben, Tötungsabsichten aber abgestritten. Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass der Mann die Joggerin heimtückisch umbrachte und forderte lebenslange Haft.

Der Verteidiger plädierte auf gefährliche Körperverletzung mit Todesfolge und elfeinhalb Jahre Freiheitsentzug.