Moskau (AFP) Die Moskauer Polizei hat in einem Zug aus St. Petersburg einen kleinen Löwen beschlagnahmt. Der vier Monate alte Löwe gehörte einer reichen Moskauerin, die ihn für umgerechnet 2000 Euro von einem Zirkus in St. Petersburg übernommen hatte, sagte ein Sprecher am Mittwoch der Nachrichtenagentur AFP. Das in einem Käfig eingesperrte Tier wies demnach Spuren von Misshandlungen auf.

