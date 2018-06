Peking (dpa) - Chinas kommunistische Machtelite wickelt Medienberichten zufolge heimlich und in großem Stil lukrative Geschäfte über Steueroasen ab. Die Enthüllungen stützen sich auf vertrauliche Unterlagen, den sogenannten Offshore-Leaks-Daten.

Diese liegen in Deutschland der "Süddeutschen Zeitung" und dem Norddeutschen Rundfunk vor. Demnach steuern auch nahe Verwandte wichtiger chinesischer Politiker Transaktionen über anonyme Briefkastenfirmen in der Karibik. In den Dokumenten sollen nach diesen Angaben neben dem Schwager von Staats- und Parteichef Xi Jinping auch der Sohn, die Tochter und der Schwiegersohn des früheren Ministerpräsidenten Wen Jiabao auftauchen.

International Consortium of Investigative Journalists

NDR

Süddeutsche Zeitung

Grafik in Süddeutsche Zeitung