Seoul (AFP) Die südkoreanische Regierung will umgerechnet mehr als eine Milliarde Euro für die Entwicklung von superschnellem mobilem Internet ausgeben. Eine Testversion soll bis 2017 fertig sein, Ende 2020 soll das neue Netz dann Handynutzern zur Verfügung stehen, wie das Wissenschaftsministerium am Mittwoch in Seoul mitteilte. Dazu würden 1,6 Billionen Won (rund 1,1 Milliarden Euro) investiert.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.