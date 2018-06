Damaskus (AFP) Das syrische Justizministerium hat einen Bericht dreier Juristen aus Großbritannien und den USA über systematisch zu Tode gefolterte Häftlinge in Gefängnissen des Landes als parteilich zurückgewiesen. In einer Erklärung vom Mittwoch hieß es, dem Bericht fehle es an "Aufrichtigkeit", "Objektivität" und "Professionalität". Die beigefügten Fotos seien "gefälscht".

