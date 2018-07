Melbourne (SID) - Tennis-Ikone Boris Becker wünscht sich für die Trainer mehr Möglichkeiten zur Einflussnahme während der Spiele ihrer Schützlinge. "Für mich stellt sich die Frage: Ist es nicht Zeit, dass auch das Tennis den Coach auf der Bank erlaubt, damit er direkter, schneller und besser eingreifen kann?", fragte Becker einen Tag nach dem überraschenden Viertelfinalaus von Novak Djokovic bei den Australian Open.

"Das würde der Qualität des Spiels helfen, das würde sicher auch den Spielern helfen. Ich wäre dafür", sagte der dreimalige Wimbledonsieger, der Djokovic in Melbourne erstmals während eines offiziellen Turniers betreute: "Man sieht das im Fußball, Basketball, Boxen. Das würde die Bedeutung des Trainers noch mehr erhöhen."

Titelverteidiger Djokovic (Serbien) war beim ersten Grand Slam des Jahres in der Runde der besten Acht nach fünf Sätzen am Schweizer Stanislas Wawrinka gescheitert. Die Trainer dürfen im Tennis von der Tribüne aus nicht ins Spiel eingreifen, also auch ihren Spielern keine Tipps geben.