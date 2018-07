Stuttgart (SID) - Nächste prominente Zusage für das WTA-Turnier in Stuttgart: Mit Jelena Jankovic nimmt auch die aktuelle Nummer acht der Tennis-Weltrangliste an der Traditionsveranstaltung (19. bis 27. April) teil. Dies gaben die Veranstalter am Mittwoch bekannt. Die 28 Jahre alte Serbin hatte das Turnier bereits 2008 als damalige Weltranglistenerste gewonnen.

Zuvor hatten bereits sieben Spielerinnen der derzeitigen Top 10 ihren Start angekündigt. Neben Deutschlands Top-Spielerin Angelique Kerber (Kiel) sind auch Titelverteidigerin Maria Scharapowa (Russland), Li Na (China), Agnieszka Radwanska (Polen), Petra Kvitova (Tschechien), Sara Errani (Italien) und Caroline Wozniacki (Dänemark) dabei.