Istanbul (AFP) Zum ersten Mal nimmt ein hochrangiger Vertreter der türkischen Regierung in diesem Jahr an einer Veranstaltung zum Holocaust-Gedenktag am 27. Januar teil. Außen-Staatssekretär Naci Koru werde am kommenden Montag eine Rede bei einer Gedenkfeier an der Istanbuler Kadir-Has-Universität halten, berichteten türkische Zeitungen am Mittwoch.

