Kiew (AFP) Die ukrainische Polizei hat am Mittwochmorgen Barrikaden der Regierungsgegner in Kiew durchbrochen. Der Einsatz in der Gruschewski-Straße begann kurz nach 07.00 Uhr, wie ein AFP-Korrespondent und das ukrainische Fernsehen berichteten. Die Polizeigruppen seien bis 50 Meter auf das Hotel Dnipro in der Straße vorgerückt. Mehrere Demonstranten seien festgenommen worden. Daraufhin sei es zu neuen gewaltsamen Auseinandersetzungen gekommen. Die Einsatzkräfte hätten sich anschließend wieder auf ihre alten Positionen zurückgezogen.

