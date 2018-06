Laubach (dpa) - Bei ihrem Marsch auf einer Landstraße in der Eifel ist eine Bundeswehrsoldaten-Gruppe von einem Auto angefahren worden. Sieben Soldaten wurden bei dem Unfall bei Laubach in Rheinland-Pfalz verletzt, zwei von ihnen schwer. Nach ersten Erkenntnissen habe der 42 Jahre alte Autofahrer die Gruppe vor ihm in der Dunkelheit zu spät gesehen. Die Soldaten trugen Reflektoren. Sie hatten laut Bundeswehr einen sogenannten Nachtorientierungsmarsch unternommen. Die Soldaten sind am Fliegerhorst Büchel stationiert.

