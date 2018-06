Washington (AFP) US-Präsident Barack Obama hat mit seinem russischen Kollegen Wladimir Putin über den Sicherheitsaspekt bei den Olympischen Spielen in Sotschi beraten. Beide Präsidenten hätten am Dienstag miteinander telefoniert, teilte das Weiße Haus mit. In dem Gespräch ging es demnach darum, wie die Interessen beider Länder sichergestellt und ein sicheres Sportereignis gewährleistet werden könne, hieß es.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.