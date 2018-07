Washington (AFP) Der in Moskau im Exil lebende frühere US-Geheimdienstmitarbeiter Edward Snowden hat sich gegen die Bezeichnung als "russischer Spion" verwahrt. Dem Magazin "The New Yorker" vom Dienstag sagte er, entsprechende Behauptungen seien "absurd". Er habe "klar und eindeutig allein gehandelt - ohne Unterstützung von irgendjemanden, erst recht nicht von einer Regierung".

