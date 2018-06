Washington (AFP) Eine Gruppe mehrerer US-Generäle im Ruhestand drängt Präsident Barack Obama zur raschen Schließung des Gefangenenlagers Guantanamo auf Kuba. "Guantanamo dient Amerikas Interessen nicht", hieß es in einem am Dienstag von der Menschenrechtsorganisation Human Rights First veröffentlichten Brief der Generäle an den Staatschef. Solange das Lager in Betrieb bleibe, werde es "Amerikas Stellung als Nation, in der die Menschenrechte und rechtsstaatliche Regeln etwas zählen, unterwandern".

