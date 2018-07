Los Angeles (AFP) In zwei Hotels im Spielerparadies Las Vegas kann ab Mittwoch mit der Internetwährung Bitcoin bezahlt werden. Der Eigentümer des D Las Vegas Casino Hotels und des Golden Gate Hotels kündigte am Dienstag an, er sei "stolz", dass die beiden Hotels die ersten Casino-Institutionen seien, die diesen Schritt wagten. Derek Steven zufolge ist die Währung ab Mittwoch Ortszeit an den Rezeptionen beider Hotels, in einem Souvenirshop sowie in zwei Restaurants erlaubt. In den Casinos der Hotels müssen die Spieler aber weiter in herkömmlicher Währung bezahlen.

