München (dpa) - Mehr Vertrauen, weniger Pracht: Nach dem Skandal um manipulierte Zahlen bei der Wahl zum "Gelben Engel" will der ADAC die Verleihung des Autopreises in ihrer bisherigen Form einstellen. Die aufwendige Veranstaltung in der prächtigen Allerheiligen-Hofkirche in der Münchner Residenz solle es künftig definitiv nicht mehr geben, sagte ein ADAC-Sprecher Abend der Nachrichtenagentur dpa. Der ADAC will sich laut Meyer auf seine Kernkompetenzen zurückbesinnen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.