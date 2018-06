New York (dpa) - Heftige Schneefälle und Sturmböen legen New York und Washington lahm. Bereits gestern schlossen viele Behörden und Schulen vorzeitig die Türen. In Washington machten gleich alle Regierungsbehörden dicht. Laut CNN fielen bereits rund 3000 Flüge aus. Für Teile des Staates New York wurde der Notstand ausgerufen. An der Ostküste soll es weitere starke Schneefälle geben. In New York erwarten Meteorologen den stärksten Schneefall des Winters. Eisige Temperaturen erschweren das Leben zusätzlich. In New York könnte das Thermometer auf gefühlte 24 Grad minus fallen.

