Kitzbühel/ (SID) - Die Wetterkapriolen beim Ski-Weltcup in Kitzbühel haben den Terminplan von Slalom-Ass Felix Neureuther durcheinandergewirbelt. Der Vize-Weltmeister muss statt am Sonntag nun bereits am Freitag antreten, die Super-Kombination der Männer findet dagegen am Sonntag statt.

Zuvor hatten die Veranstalter bereits bekannt gegeben, dass das erste Abfahrtstraining wegen der schlechten Wetterbedingungen abgesagt worden war. Das entschied die Jury nach einer Befahrung der Piste. Wegen zu hoher Temperaturen und schlechter Schnee-Bedingungen ist die berüchtigte Streif derzeit nicht für hohe Geschwindigkeiten geeignet.

"Im oberen Abschnitt sind die Bedingungen gut. Unten merkt man aber deutlich den Nebel aus der Nacht, da ist der Schnee nicht gefroren und macht einen Trainingslauf unmöglich", sagte Renndirektor Günter Hujara.

Bei den Frauen konnte dagegen das Training in Cortina d'Ampezzo wie geplant durchgeführt werden. Dabei landete Maria Höfl-Riesch (Garmisch-Partenkirchen/0,29 Sekunden zurück) hinter Julia Mancuso (USA/1:38,87) und Johanna Schnar (Italien/0,06) auf Rang drei. In Cortina stehen am Donnerstag und Sonntag ein Super-G auf dem Programm, am Freitag und Samstag findet jeweils eine Abfahrt statt.