Courmayeur (SID) - Freeskier Felix Wiemers hat beim ersten Stopp der Freeride World Tour im italienischen Courmayeur ein gelungenes Debüt gefeiert. Der gebürtige Hesse, der die direkte Qualifikation für die Serie knapp verpasst hatte und nun mit einer Wildcard am Start ist, sicherte sich mit einem gelungenen Lauf insgesamt 75 Punkte und landete am Ende auf dem neunten Rang.

"Ich bin voll zufrieden mit meiner Platzierung", sagte Wiemers: "Ich habe mein Ziel erreicht, bei meiner FWT-Premiere ohne Sturz unten anzukommen."

In seinem Run zeigte der 25-Jährige, der im Sommer für den KTV Obere Lahn in der Kunstturn-Bundesliga antritt, sowohl einen "360" als auch einen "Back Flip". "Für den ersten Tourstop hatte ich mir vorgenommen, auf jeden Fall einen Rückwärtssalto zu zeigen", sagte Wiemers dem SID vor seinem ersten Rennen. Der Sieg ging an Rookie Loic Collomb-Patton aus Frankreich.

In Courmayeur fand zum Tourauftakt neben dem Skirennen auch noch der Snowboard-Wettbewerb der Männer statt. In Johannes Schnitzer ging erstmals in der Geschichte der Tour ein deutscher Athlet in der Snowboard-Kategorie an den Start: Der 31-Jährige stürzte und musste sich am Ende mit dem zwölften Rang zufriedengeben.

Die nächsten Rennen finden im schweizerischen Chamonix statt. Dann gehen auch die Frauen an den Start, allerdings ohne deutsche Beteiligung.