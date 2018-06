Stralsund (dpa) - In der deutschen Ostsee leben einer Studie zufolge zwei unterschiedliche Populationen von Schweinswalen. Sie halten sich je nach Jahreszeit abwechselnd in der Pommerschen Bucht östlich von Rügen auf, wie das Deutsche Meeresmuseum am Mittwoch in Stralsund mitteilte.

Eine Gruppe wandert demnach im Spätsommer aus der dänischen Beltsee in die Pommersche Bucht ein. Im Spätwinter kommen dann Schweinswale aus der Ostseeregion vor Finnland, wenn das Meer dort zufriert. Für ihre Forschungen haben die Wissenschaftler die Aufnahmen von zwölf Unterwasser-Mikrofonen ausgewertet, die in verschiedenen Gebieten installiert worden waren.

