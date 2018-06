Dhaka (AFP) In Bangladesch müssen offenbar immer noch zahlreiche Näherinnen auf den Ende 2013 erkämpften Mindestlohn warten. In der Hauptstadt Dhaka und Umgebung werde er in rund 60 Prozent der Betriebe gezahlt, teilte der nationale Verband der Textilhersteller und -exporteure am Donnerstag mit. In der Hafenstadt Chittagong zahlten nur fünf Prozent der Fabriken den höheren Lohn, erklärte der Verband.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.