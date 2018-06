Frankfurt/Main (dpa) - Der Dax hat am Donnerstag Verluste eingefahren. Nach der Enttäuschung über schwache Konjunkturdaten aus China hätten positive Zahlen für die Eurozone den Handel nur kurzfristig etwas stützen können, sagten Börsianer.

Kurz vor dem Start sorgten dann noch negative Vorgaben von den US-Börsen für schlechtere Stimmung. Am Nachmittag verlor der deutsche Leitindex 0,72 Prozent auf 9650 Punkte, er fiel damit auf den tiefsten Stand seit einer Woche. Der MDax sank um 0,35 Prozent auf 16 816 Punkte. Der TecDax gab um 0,49 Prozent auf 1257 Punkte nach. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 sackte um 0,50 Prozent ab.

Dem Dax fehle nun mehr und mehr die Kraft für den Sturm auf die Marke von 10 000 Punkten, schrieb Jens Klatt von DailyFX: "Lediglich die Tatsache, dass es ihm bis jetzt immer wieder gelingt, die Marke von 9700 Punkten zurückzuerobern, ist ein positives Signal."

Vor allem Unternehmen aus dem MDax sorgten für Gesprächsstoff. So schoben weitere Medienspekulationen zum Übernahmepoker um Celesio die Aktien des Pharmahändlers an. Laut einem Bericht der "Börsen-Zeitung" bahnt sich nach der Mitte Januar gescheiterten Übernahme durch den amerikanischen Branchenkollegen McKesson eine Wende an.

Nun soll der Hedgefonds Elliott von Celesio-Großaktionär Paul Singer seine Anteile an den Mehrheitseigner Haniel abgeben. Dieser könnte die Anteile dann zusammen mit seinem eigenen Paket an die Amerikaner weiterschieben. Die Celesio-Papiere verteuerten sich zuletzt um 3,66 Prozent auf 23,82 Euro und lagen damit über dem Preis von 23,50 Euro, den McKesson zuletzt geboten hatte.

Europaweit gehörten die Bankentitel zu den größten Gewinnern. Das hievte die Papiere der Commerzbank mit plus 3,57 Prozent an die Dax-Spitze, Deutsche-Bank-Aktien legten um über ein Prozent zu. Auch die Versorger Eon und RWE notierten fest.

Am deutschen Rentenmarkt stieg die durchschnittliche Rendite börsennotierter Bundeswertpapiere auf 1,48 (Vortag: 1,47) Prozent. Der Rentenindex Rex fiel um 0,01 Prozent auf 133,27 Punkte. Der Bund-Future kletterte um 0,40 Prozent auf 141,96 Punkte. Der Kurs des Euro stieg. Die Europäische Zentralbank setzte den Referenzkurs auf 1,3639 (Mittwoch: 1,3566) Dollar fest. Der Dollar kostete damit 0,7332 (0,7371) Euro.