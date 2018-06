Berlin (AFP) Die Berlinale setzt nach Einschätzung ihres Direktors Dieter Kosslick mittlerweile auch modische Akzente. Das deutsche Festival könne es in Sachen Eleganz locker mit den Filmfestspielen von Venedig aufnehmen, sagte Kosslick dem Magazin "Cicero" laut Vorabmeldung vom Donnerstag. "Diese Kleider, diese Freizügigkeit, die scheint mit den Celsiusgraden nichts zu tun zu haben", schwärmte er. "Kleider wie die in Venedig haben wir auch in Berlin."

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.