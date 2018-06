Berlin (AFP) Hauptsache, im Gespräch bleiben: Im Werben um öffentliche Aufmerksamkeit verzichtet die Jugendorganisation der abgewählten FDP auf ihre Bekleidung. Die Julis veröffentlichten am Donnerstag ein Foto, auf dem sieben ihrer Vorstandsmitglieder eine berühmte Aufnahme der "Kommune 1" aus den 1960-er Jahren nachstellen. Zu sehen sind sie dabei völlig unbekleidet in Rückenansicht - inklusive sieben nackter Gesäße. Die Reaktion folgte prompt: Am Nachmittag löschte das Online-Netzwerk Facebook nach Juli-Angaben das Foto wegen angeblicher Anstößigkeit.

