Berlin (AFP) Grünen-Chef Cem Özdemir hat Widerstand gegen die Pläne von Wirtschaftsminister Sigmar Gabriel (SPD) für eine Reform des Erneuerbare-Energien-Gesetzes (EEG) angekündigt. Zwar halte er die Analyse Gabriels teilweise für richtig, "nicht richtig ist allerdings, dass der Ausbau der Erneuerbaren dann in den praktischen Vorschlägen gedeckelt wird", sagte Özdemir am Donnerstag dem rbb-Sender radioeins. Das Bundeskabinett hatte das Konzept Gabriels am Mittwoch auf seiner Klausurtagung in Meseberg gebilligt.

