München (AFP) Der Zentralrat der Muslime (ZMD) will Deutschlands Streitkräfte für islamische Geistliche öffnen. "Wir brauchen muslimische Seelsorger in der Bundeswehr", sagte der ZMD-Vorsitzende Aiman Mazyek der "Süddeutschen Zeitung" (Donnerstagsausgabe). Schließlich gebe es etwa 1600 deutsche Soldaten islamischen Glaubens. Außerdem plädierte Mazyek für islamische Alternativen zu den kirchlichen Wohlfahrtsträgern: Es sei "an der Zeit, über eine muslimische Beteiligung an Sozialeinrichtungen zu reden", allerdings müssten sich hierzu sowohl der Staat als auch die Muslime bewegen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.