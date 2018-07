Berlin (AFP) Deutschland und die Türkei wollen ihre Zusammenarbeit in Bildung und Wissenschaft in diesem Jahr weiter ausbauen. Bildungsministerin Johanna Wanka (CDU) und der türkische Wissenschaftsminister Fikri Işık eröffneten am Donnerstag in Berlin das "Deutsch-Türkische Jahr der Forschung, Bildung und Innovation 2014". Die beiden Minister wollten nach Angaben des Bildungsministeriums auch Vereinbarungen zur künftigen Ausrichtung der bilateralen Kooperation unterzeichnen.

