Kiew (AFP) In der Ukraine haben am Donnerstagabend die mit Spannung erwarteten Gespräche zwischen Präsident Viktor Janukowitsch und den Oppositionsführern begonnen. An dem um Stunden verspäteten Treffen nahmen Boxweltmeister Vitali Klitschko von der Partei Schlag, Arseni Jazenjuk von der Partei Vaterland sowie Oleg Tiagnibok von den Nationalisten teil, wie der Präsidentenpalast mitteilte. Vom Ausgang der Verhandlungen könnte es abhängen, ob es in der Nacht weitere Gewalt gibt oder die Eskalation der vergangenen Tage entschärft werden kann.

