New York (AFP) Gut dreieinhalb Jahrzehnte nach dem spektakulären sogenannten Lufthansa-Raub auf dem New Yorker Kennedy-Flughafen ist in den USA ein 78 Jahre alter Mafioso unter Tatverdacht festgenommen worden. Vincent Asaro wird nach Angaben der US-Justiz vom Donnerstag vorgeworfen, am Diebstahl von Bargeld und Schmuck im Wert von heute etwa 20 Millionen Dollar (knapp 15 Millionen Euro) maßgeblich beteiligt gewesen zu sein.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.