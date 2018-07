Kiew (dpa) - Vor neuen Krisengesprächen der prorussischen ukrainischen Führung mit der Opposition hat sich die Lage in Kiew etwas beruhigt. Weiter harrten Tausende Demonstranten aus. Sie fordern den Rücktritt von Präsident Viktor Janukowitsch. Die Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa bot an, in dem Machtkonflikt zu vermitteln. Die prowestliche Opposition um Ex-Boxweltmeister Vitali Klitschko und andere Parlamentsabgeordnete wollten sich gegen Mittag erneut mit Vertretern der ukrainischen Führung treffen, um über einen Ausweg aus der Krise zu beraten.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.