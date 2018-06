Kiew (dpa) - In der Ukraine sind die Anti-Regierungs-Proteste eskaliert. Die Opposition forderte Präsident Viktor Janukowitsch binnen 24 Stunden zum Rücktritt auf. Der seit Wochen friedliche Machtkampf in dem Land war gestern in brutale Gewalt umgeschlagen. Hunderte Demonstranten wurden bei Auseinandersetzungen mit Sicherheitskräften verletzt. Die Opposition sprach von drei bis sieben toten Regierungsgegnern. Der Oppositionspolitiker Vitali Klitschko rechnet damit, dass sich weitere Bürger der Protestbewegung anschließen werden.

